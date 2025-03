Sport.quotidiano.net - Podismo, torna la Maratonina di Tavarnelle

Firenze, 12 marzo 2025 – Domenica 16 marzola 42ªdi, tradizionale evento podistico organizzato dalla ASD Unione Polisportivacon il patrocinio del Comune di Barberinoe sotto l'egida della UISP. La manifestazione prenderà il via da Piazza Matteotti aVal di Pesa e offrirà diverse opzioni di partecipazione: Alle ore 9 partirà la passeggiata non competitiva di 11 km. Seguiranno gli appassionati di Nordic Walking, impegnati su un percorso di 7 km. Alle 9:15 scatterà la gara competitiva sulla distanza di 12,7 km, seguita dalla prova regina, la mezza maratona di 21 km. Prevista anche una mini run dedicata ai più piccoli. Grande attenzione all’organizzazione, con un impegno costante per garantire lo svolgimento ottimale di tutti i percorsi.