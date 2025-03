Game-experience.it - PlayStation Store, sono disponibili gli sconti di Mega Marzo con oltre 3800 giochi in offerta

Sony ha dato il via agli sconti di "Mega Marzo" sul PlayStation Store, consentendo in questo modo ai fan di poter acquistare in sconto fino al 75% tutta una serie di titoli per PlayStation 4, PlayStation 5 e PS VR. Pochi minuti dopo l'annuncio dei giochi di marzo 2025 del PlayStation Plus Extra e Premium, diamo un'occhiata qui di seguito ad una selezione dei giochi in sconto sul PlayStation Store dalla giornata di oggi, il 12 marzo, fino al 27 marzo alle 00:59 CET, sugli oltre 3800 giochi appartenenti a questa grossa tornata di sconti (grazie al PlayStation Blog):