PlayStation Plus Extra e Premium Sony ha annunciato i giochi di Marzo 2025 per PS5 e PS4

ha svelato iche entreranno a far parte del catalogo offerto dala partire dal 18, dove tra i titoli più attesi troviamo Prince of Persia: The Lost Crown ed UFC 5.Diamo quindi un’occhiata aiche arricchiranno la lista deiPStra pochi giorni:UFC 5 PS5Prince of Persia: The Lost Crown PS4, PS5Captain Tsubasa: Rise of New Champions PS4Mobile Suit Gundam Battle Operation Code Fairy PS4, PS5Arcade Paradise PS4, PS5Bang-On Balls: Chronicles PS4, PS5You Suck at Parking PS4, PS5Syberia – The World Before PS4, PS5Invece qui sotto sono presenti i titoli deldi:Arcade Paradise VR PS VR2Armored Core PS4, PS5Armored Core: Project Phantasma PS4, PS5Armored Core: Master of Arena PS4, PS5Archiviata questa importante novità, ricordiamo che appena qualche giorno fahaanche idelEssential di questo mese di, dove tra questi è presente anche Dragon Age: The Veilguard.