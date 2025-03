Juventusnews24.com - Pistocchi “bastona” Bonucci: «Dire che alla Juventus bastererebbe Conte per vincere è una mancanza di rispetto verso…»

di RedazioneNews24, giornalista, attacca duramente Leonardo: le sue parole invitano a questa riflessione su AntonioMaurizioha redarguito Leonardocon un post su X. Soggetto delndere è stata la considerazione dell’ex difensore della Juve, secondo cui l’allenatore del Napoli, Antonio, sarebbe l’ideale per permettere ai bianconeri di tornare a. Ecco le sue parole in risposta.PAROLE – «In un momento come questo, chi si sente juventino, comedovrebbe fare discorsi seri, e questo non lo è. Antonioè un bravissimo tecnico, ma non può garantire subito la vittoria. Nel suo 1° anno non vinse ad Arezzo, non vinse a Bari, non ha vinto con l’Atalanta, non vinse con l’Inter, e nemmeno con il Tottenham. Vincerà a Napoli? Forse, la squadra è forte, ha un solo impegno settimanale eha fatto senza alcun dubbio un grande lavoro.