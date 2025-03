Lanazione.it - Pisa: se la palestra è robotica. La riabilitazione degli arti fa un salto nel futuro

Leggi su Lanazione.it

, 12 marzo 2025 – Ladisi amplia e, da oggi, nel programma di allenamento si è aggiunta anche lasuperiori. Al Centro universitario di Medicina riabilitativa e dello sport di via Gargalone è infatti arrivato “Gloreha Sinfonia Plus”, un dispositivo diriabilitativa di ultima generazione che permetterà il recupero delle funzionalità di mani e braccia. Eccellenze sanitarie, importanti traguardi in Toscana: realizzati primi interventi innovativi trae Massa Una novità possibile grazie al progetto governativo “Fit for Medical Robotics”, finanziato con 113 milioni di euro - il più grande d’Europa per latecnologica - e del quale è partner l’Università di, che ha così potuto acquistare Gloreha e renderlo disponibile nella sua ““ al centro di medicina riabilitativa.