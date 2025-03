Digital-news.it - Pirateria digitale e cybercrime: nasce il corso di alta formazione di LABS e Anica Academy

Annunciato oggi in anteprima al workshop “Tra tutele e innovazione. L’audiovisivo nella corsa all’Intelligenza Artificiale” promosso da AGCOM, ildi: scenario, tecnologie e strategie di contrasto” organizzato da- Learn Antipiracy Best Skills, la società benefit di FAPAV - Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali, in collaborazione con.Strutturato in moduli teorico-pratici, con un approccio multidisciplinare, il performativo si rivolge a professionisti della sicurezza informatica ed investigatori digitali, forze dell’ordine, personale operante in magistratura, consulenti tecnici, professionisti del settore audiovisivo e del Diritto d'Autore, giornalisti investigativi e analisti OSINT (Open Source Intelligence), studenti e ricercatori in ambito cyber security e diritto, e per chiunque desideri specializzarsi nella lotta allaaudiovisiva e nella promozione della legalità nell’ambito dei contenuti culturali.