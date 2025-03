Ilrestodelcarlino.it - Pierina, la verità di Loris: “Manuela sospetta di Louis, ma è ancora innamorata”

Rimini, 12 marzo 2025 –nel seminterrato. I sospetti di un suo coinvolgimento anche nell’incidente di Giuliano Saponi. E quel presunto crescendo di atteggiamenti nervosi e violenti in concomitanza con i momenti difficili vissuti daBianchi. Sono tante le indiscrezioni circolate sulle dichiarazioni che sarebbero state rese dalla nuora diPaganelli al pm Daniele Paci durante l’interrogatorio fiume in qualità di indagata per favoreggiamento nell’ambito dell’inchiesta aperta per fare luce sul giallo di via del Ciclamino a Rimini. Dichiarazioni che potrebbero tuttavia essere solo la punta dell’iceberg di quanto riferito dalla nuora di. Nonché dichiarazioni su cui lo stessoBianchi – fratello die con lei assistito dall’avvocato Nunzia Barzan e dal consulente criminalista Davide Barzan – vuole vederci chiaro.