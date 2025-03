.com - Pierdavide Carone, fuori il video del singolo Non ce l’ho con te

È online ilclip di Non cecon te, il nuovodiÈ online ilclip di Non cecon te (Zoo Dischi\ADA Music Italy), il nuovodi, una profonda e delicata riflessione sulle dinamiche familiari, fatte di silenzi, incomprensioni e distanze che spesso segnano le relazioni più intime. Con parole semplici ma potenti,racconta quei momenti di difficoltà che molte famiglie vivono, dove i conflitti, i rimpianti e le parole non dette pesano più dei bei ricordi. Però, nonostante i litigi e le tensioni, alla fine l’amore e il desiderio di comprendersi sono sempre presenti.Non cecon te non è solo una riflessione, ma anche un invito a riconoscere e ad accettare questi silenzi, come parte integrante delle dinamiche familiari e delle relazioni in generale.