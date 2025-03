Liberoquotidiano.it - Piccolotti e la Tesla, "le nostre posizioni scomode": il video che la "seppellisce" | Guarda

Ci mancava il complottismo: Elisabetta, al centro del caso, sostiene di venire attaccata "per le". Oggi il Foglio ha svelato che la deputata di Alleanza Verdi e Sinistra possiede una modello di, azienda leader nell'automotive elettrico fondata da Elon Musk. Praticamente, l'auto del Demonio. Lei si è difesa, sostenendo di averla comprata prima che Musk "diventasse nazista", di aver scelto il modello che costava meno (47mila euro) e di volerla vendere al più presto, non appena appunto finirà di pagarla in leasing, perché possederla è diventata "un peso politico". Sui social è partita la canonica raffica di sfottò, con chi l'accusa più gettonata di ipocrisia. Lei prova a difendersi replicando, tweet per tweet. E contrattaccando, dando la colpa ai giornalisti.