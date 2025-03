Liberoquotidiano.it - Piccolotti (Avs) sui social: "Ecco la verità sulla mia Tesla"

(Agenzia Vista) Roma, 12 marzo 2025 "Notizia importantissima di cui tutti oggi debbono discutere è niente “popo” di meno che il fatto che io guidi una. Si sono agitati tutti i giornalisti, da destra ci attaccano e suici sono anche un sacco di meme divertenti e allora ho pensato che sia bene raccontarvi tutta la storia», dice la parlamentare. «Io prima di diventare parlamentare non ho mai avuto un'auto, giravo in bicicletta a Foligno oppure in treno oppure me la facevo prestare da altri miei familiari. Poi ho cominciato a fare sempre più iniziative, per esempio in campagna elettorale per le europee in tre mesi ho guidato per 15.000 chilometri e quindi è emersa la necessità di acquistarne una. Questo perché oggi quest'auto mi serve, magari fra pochi anni non mi servirà più e volevo sentirmi libera di lasciarla senza troppi pesi".