Ilrestodelcarlino.it - Piazzarola volta pagina: "Morganti, che vuoto"

Momento particolare, al sestiere della, dopo le dimissioni del console Luigi, che ha deciso di lasciare la propria carica per motivi personali. L’ex coreografo, infatti, sta vivendo un periodo decisamente complicato che, complice anche l’avanzare dell’età, non gli permetterebbe di ricoprire tale ruolo come invece vorrebbe. Lunedì sera si è riunito il comitato di sestiere biancorosso, che ha ratificato le dimissioni. "Trovare le parole per rendere omaggio e ringraziare il nostro console è difficile e facciamo fatica a sentirci all’altezza di farlo – scrive lain una nota –. Quando figure come quella diescono dal mondo Quintana, inevitabilmente, lasciamo unincolmabile:che però deve portare a riflettere le generazioni presenti e future su quanto importante sia studiare, imparare e prendere ad esempio la storia che tali personaggi hanno faticosamente scritto ed impresso nella memoria e nelle pagine della nostra Quintana e del nostro sestiere".