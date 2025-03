Ilgiorno.it - Piazza Cesare Beccaria: "Una bella area pedonale. Ora ci sono meno scippi"

Leggi su Ilgiorno.it

Uno slargo dedicato al giurista milanese che propose di abolire la pena di morte: stretta traFontana e la Galleria del Corso, non lontana dal Duomo,è un’punteggiata da aiuole e panchine. E dominata dal Palazzo del Capitano, sede prima del Tribunale e ora della Polizia locale. Di fianco si erge la statua di: nel 1871 fu collocata simbolicamente dove sorgeva la casa del boia, ma presto si deteriorò e fu sostituita con una copia in bronzo. Fino a pochi anni fa era cinta dalle moto, poi il Comune chiuse la strada e posizionò delle panchine intorno al monumento. "Con la pedonalizzazione laè più, ma èfrequentata di altre zone del centro – osserva Marino Quiriconi, che lavora in un ristorante –. Qui cistati alcuni episodi di microcriminalità: nel nostro dehor hanno rubato un cellulare".