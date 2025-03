Quotidiano.net - Piazza Affari chiude in rialzo: Ftse Mib a 38.397 punti, Saipem e Prysmian brillano

Leggi su Quotidiano.net

regina d'Europa, con unfinale dell'1,61% a 38.397per l'indiceMib. Brillanti gli scambi per 3,5 miliardi di euro di controvalore, ben al di sotto comunque dei 5,16 dello scorso 6 marzo. In calo a 111,4il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento italiano in ribasso di 2,3poco sotto il 3,99%, contro gli 1,9in meno di quello tedesco poco sopra il 2,87%. Brillanti(+5,85%),(+5,83%) e Buzzi (+5,74%), favorita quest'ultima dalle attese su una tregua tra Russia e Ucraina, premessa per l'avvio della ricostruzione di quest'ultima. In luce anche Montepaschi (+4,19%), Ferrari e Unicredit (+3,08% entrambe), insieme al resto della squadra delle banche, da Popolare Sondrio (+3,05%) e Mediobanca (+2,49%) a Banco Bpm (+2,09%), Bper (+1,74%) e Intesa (+1,71%).