Piano per il riarmo Ue Conte | M5s coerente ha votato no Da Meloni e soci montagne di miliardi all’industria militare

“Il Movimento 5 Stelle hano, in piena coerenza, in modo granitico e compatto“. Il leader M5s Giuseppecommenta così il voto dell’Eurocamera suldidella commissione Ue.punta il dito contro “la maggioranza degli europarlamentari italiani” che “ha sostenuto questa pazzia collettiva col proprio voto” al ” folledida 800di euro voluto da von der Leyen e Giorgia“: tra gli italiani a favore del ReArm Europe hannoFratelli d’Italia, Forza Italia mentre il Pd si è spaccato.Ribadendo la coerenza e la compattezza del Movimento che “durante l’ultima campagna elettorale per le europee avevo garantito che i nostri candidati, una volta eletti, sarebbero stati ‘costruttori di pace‘”,attacca il governo: “hanno condannano l’Italia a tagli e vincoli su sanità, buste paga, imprese e carovita mentre consegnanodisenza i limiti di spesa europei