Ilfattoquotidiano.it - Piano per il riarmo, il Parlamento Ue vota la risoluzione: il Pd spaccato tra astenuti e favorevoli

IlUe si prepara are lasul libro bianco della difesa, che include anche passaggi sulReArmEu, presentato da Ursula Von der Leyen. Il voto, non vincolante, è in agenda per oggi intorno a mezzogiorno.La delegazione del Pd, la prima del gruppo S&D, si è riunita stamani per decidere il da farsi. Stando alle prime indiscrezioni, la delegazione del Pd alEuropeo si appresta a dividersi. A quanto si apprende a Strasburgo da fonti parlamentari, i dem dovrebbero comunque spaccarsi in due, e non in tre. Secondo la fonte riportata dall’agenzia Adnkronos, i ventuno europarlamentari del Pd dovrebbero più o meno a metà: una parte voterà a favore, l’altra dovrebbe astenersi, inclusi gli indipendenti Cecilia Strada e Marco Tarquinio, spostati su posizioni più radicalmente pacifiste.