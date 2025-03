Thesocialpost.it - Piano di riarmo Ue, l’appello di Fassino a Schlein: “Il Pd dica sì, non possiamo isolarci votando con l’estrema destra”

Ildieuropeo proposto dalla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, rischia di spaccare anche il Pd. In queste ore il partito di Ellydeve decidere se votare in modo favorevole al. Ma non tutti remano nella stessa direzione, con il partito diviso tra “pacifisti” e “interventisti”. Di questa seconda categoria sembra fare parte l’ex segretario Piero. L’attuale deputato Dem, intervistato da Il Foglio, bacchetta con parole durissime la.Leggi anche:didi von der Leyen, Conte attacca Meloni a Dimartedì: “Ridicola”L’attacco dia Elly“Ho massimo rispetto per la discussione interna al gruppo a Strasburgo e mi auguro che in queste ore il Pd decida di votare a favore delvon der Leyen. – esordisce così– Non capisco perché dovremmo avere la stessa posizione del