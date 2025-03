Iltempo.it - Piano di riarmo europeo, il Pd si spacca in tre

Divorzio all'italiana, il remake. Una produzione ambientata tra il Parlamentodi Strasburgo e la terrazza del Nazareno a Roma, ed una protagonista unica, Elly Schlein, molto più versata ai toni della tragedia che a quelli della commedia. Così alla fine questa due giorni europea del Pd rischia di essere il mero resoconto di una debacle, che via via assume caratteristiche sempre più esilaranti. Il nodo del contendere è il voto di oggi in plenaria sulla risoluzione per la difesa Ue, che sostiene ildiproposto da Ursula von der Leyen. Insomma il nuovo "nemico" della segretaria del Pd, che era partita con l'idea di dissociarsi completamente dalla Presidente Ue, a costo di distinguersi platealmente dal suo gruppo parlamentare che è quello dei socialisti e democratici, che facendo parte della maggioranza a Bruxelles, naturalmente voteranno a favore.