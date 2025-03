Zon.it - Pform Group entra in ASFOR: un nuovo traguardo per la formazione manageriale di qualità

Leggi su Zon.it

Salerno –, azienda di riferimento nel settore dellae dello sviluppo delle competenze professionali,a far parte di– Associazione Italiana per lacome socio aggregato. Un importante riconoscimento che consolida il ruolo dinel panorama dellain Italia e ne rafforza l’impegno nella diffusione di standard qualitativi elevati. Un’opportunità strategicaL’adesione adrappresenta un’opportunità strategica per, che potrà contribuire attivamente al miglioramento delle metodologie formative e allo sviluppo di nuove iniziative rivolte a studenti, professionisti e aziende., da oltre cinquant’anni, è il punto di riferimento per la promozione dellanellain Italia, attraverso l’accreditamento di programmi formativi e la diffusione di best practice nel settore.