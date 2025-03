Petrolio Opec conferma stime domanda globale 2025 +14 mln barili

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 12 mar. (askanews) – L’hato le sue previsioni sulladi, stimando un incremento pari a 1,4 milioni diequivalenti al giorno sulla media del. A trainare la crescita sono i paesi non Ocse, sostanzialmente le economie emergenti come Cina, India e simili che da sole contribuiranno per 1,3 milioni di, secondo quanto riporta il cartello degli esportatori nel suo ultimo rapporto mensile. “Nel 2026 è atteso che la crescita dellaprosegua robusta”, recita lo studio: per il prossimo anno è atteso nuovamente un incremento pari a 1,4 milioni diequivalenti al giorno. Anche in questo caso la stima èta rispetto al precedente rapporto mensile. Secondo l’i maggiori contributi agli aumenti delle forniture globali di oro nero arriveranno invece da Stati Uniti, Brasile, Canada e Norvegia.