Quotidiano.net - Petroliera nel Mare del Nord, è russo il capitano arrestato per l’incidente

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 12 marzo 2025 – È di nazionalità russa ildella nave cargopercon labattente bandiera Usa avvenuto lunedì neldel, al largo delle coste britanniche dello Yorkshire. La notizia filtra dai media che precisano come il nome sia ancora coperto da riserbo investigativo. A rivelare la nazionalità dell’uomo all’agenzia Reuters sarebbe stato un portavoce di Ernst Russ, l’armatore tedesco della portacontainer Solong. Le autorità britanniche sottolineano che l’uomo non è accusato di nessun atto intenzionale, uno scenario che è stato escluso – a più riprese – fin da subito dopo lo scontro. Non sarebbe emersa alcuna indicazione che possa ricondurre a una pista criminale e non accidentale. Il, riferisce ancora la Ernst Russ, sta collaborando con gli investigatori così come tutti i membri dell’equipaggio.