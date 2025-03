Lanazione.it - Petrarca.fiv: la sesta edizione apre agli over 14 anni

Leggi su Lanazione.it

Figline e Incisa, 12 marzo 2025 - Si abbassa l’età minima per partecipare al premio letterario.fiv: l’2025 è aperta a chiunque abbia dai 14in su. Altra novità di questa: una sezione del premio sarà dedicatastudenti delle scuole superiori della provincia di Firenze, che potranno condividere con il pubblico e con la giuria le proprie opere inedite, una delle quali sarà selezionata per la pubblicazione finale. Il concorso di narrativa breve promosso dal Comune di Figline e Incisa Valdarno in collaborazione con l’associazione culturale L’Eco del Nulla conferma anche la sua sezione dedicata ai residenti e da quest’anno la intitola a GiSomigli, cittadino di Figline e Incisa Valdarno scomparso prematuramente nell’ottobre del 2023 e già autore del racconto “Il gioco del giorno”, premiato nell’2021 del concorso