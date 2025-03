Ilrestodelcarlino.it - Pestato per vendetta. Quattro detenuti a giudizio: "Volevano aprirmi la faccia"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Prima lo avrebbero obbligato a bere due bicchieri di grappa artigianale poi lo avrebberoprovocandogli la frattura della mandibola e trenta giorni di prognosi. Una sorta diperché due giorni prima non aveva aderito ad una protesta indetta dagli altri compagni di cella. Vittima del pestaggio un detenuto di 34 anni, di origine marocchina ma residente a Fabriano. A picchiarlo, facendolo finire in ospedale, sarebbero staticome lui con cui condivideva la stanza in carcere, a Montacuto. Sono tutti tunisini, tra i 27 e i 35 anni. L’episodio risale al 4 giugno del 2023 e ieri, in tribunale, è stata la stessa vittima a raccontarlo nel processo in cui iaggressori, difesi dagli avvocati Caterina Ficiarà, Federica Battistoni ed Erica Micucci, sono accusati di lesioni in concorso e tentata violenza privata.