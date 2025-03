Ilgiorno.it - Pessano, corteo per i Martiri: "Sono stati luce nel buio"

Leggi su Ilgiorno.it

nel, seguiamo il loro esempio", Martesana inper idi. Tanti i sindaci in fascia tricolore e tanta gente per ricordare il sacrificio dei sette partigiani. Alberto Gabellini, Mario Vago, Romeo Cerizza, Angelo Barzago, Dante Cesana, Claudio Cesana e Angelo Viganò. Tutti tra i 20 e i 30 anni, i loro nomi qui li conoscono tutti e la loro eredità è preziosa. Furono fucilati per rappresaglia il 9 marzo 1945, 80 anni fa. Cominciò tutto con un’azione della Brigata Garibaldi di Bussero, che uccise un comandante della Spreer, il genio militare tedesco di stanza in paese negli anni dell’occupazione, per vendicare il quale le SS scelsero un drappello di detenuti in carcere a Monza, graziando, di fatto, una decina di pessanesi, dopo l’intervento del podestà Mario Scotti.