Quotidiano.net - Peskov: cautela sulla tregua di 30 giorni con l'Ucraina, attese informazioni dagli USA

Leggi su Quotidiano.net

Il portavoce del Cremlino, Dmitry, ha esortato a "non correre troppo" sull'ipotesi di un'accettazione delladi 30con l'. Lo riferiscono le agenzie russe.ha sottolineato che "per prima cosa" Mosca attende di ricevereUsadettagliate sui colloqui di ieri a Gedda con una delegazione. "In questiabbiamo pianificato anche dei contatti con gli americani, durante i quali contiamo di riceverecomplete", ha aggiunto il portavoce.