Perugia, detenuto muore dopo aver incendiato la cella

Unstraniero è mortoe dato fuoco "a tutto quel che aveva in" nel carcere di. A diffondere la notizia è il Sindacato autonomo polizia penitenziaria, con il segretario dell'Umbria Fabrizio Bonino. "L'uomo era stato spostato dal Reparto penale a quello circondariale", dove ha inscenato la "drammatica protesta che gli è costata la vita", evidenzia il sindacalista in una nota. La salma è ora a disposizione dell'Autorità giudiziaria in ospedale, "dove l'uomo era stato portato dalla polizia penitenziaria nell'estremo tentativo di salvargli la vita".