Ilfattoquotidiano.it - “Persone indegne, patetiche. Mi è venuta la voglia di sfondare il cranio a uno e all’altro” : Luca e Paolo attaccati dallo scrittore filorusso Nicolai Lilin

Nella puntata di “DiMartedì“, in onda lo scorso 25 febbraio su La7, nella copertina satiricasi sono occupati della petizione lanciata dal giornalistaVincenzo Lorusso contro Sergio Mattarella, ventimila firme (alcune con nomi improbabili) che ha consegnato personalmente a Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo Sergej Lavrov. Bizzarri e Kessisoglu si sono soffermati sui ripetuti “inchini” del giornalista e sulla loro “performance” sulle note di “Bella ciao“, intonata dopo la consegna delle firme. “Gli sfonderei ile gli farei ingoiare i denti”, ha detto lo. Loha non ha apprezzato lo sketch comico dicome ha raccontato in un evento tenutosi a Genova, conin collegamento dall’ Arabia Saudita, trasmesso in diretta streaming dal canale Youtube “Contronarrazione“.