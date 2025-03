Percosse a disabilearrestati familiari

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.00 Costringevano una ragazza disabile a occuparsi dei lavori in casa,umiliandola, picchiandola, minacciandola persino di morte. Per questo i Carabinieri di Partinico (Palermo) hanno arrestato i genitori 60enni della ragazza e il fratello di lei, 31 anni. I tre sono accusati di maltrattamenti aggravati in concorso. L'indagine è scattata dopo la segnalazione degli assistenti sociali. La vittima, che veniva picchiata anche con bastoni, è stata collocata in una casa protetta.