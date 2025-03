Gamberorosso.it - Perché si può incorrere in sanzioni se non ci si presenta al tavolo prenotato al ristorante

Per grandi e piccoli ristoratori ogni pranzopuò fare la settimana o rovinarla. Se i coperti sono stati fermati, il personale ha lavorato per ore per preparare i piatti e il locale è al completo, la posta in gioco è ancora più alta. Tutto lavoro svanito se, quando arriva l’ora di servire, i tavoli restano inspiegabilmente vuoti. Nessuna chiamata, nessun avviso. Solo un conto in perdita e tanta frustrazione. A Genova, nelFattoria Didattica "Il Ciliegio", è successo davvero. Qui una ventina di persone che avevano fissato un pranzo domenicale non si sonote senza fornire alcun preavviso, lasciando metà dei tavoli vuoti e il cibo già preparato inutilizzato.Un comportamento di fronte al quale i proprietari hanno deciso di non subire in silenzio, sporgendo denuncia ai carabinieri.