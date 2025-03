Perché Miami è la città perfetta per far ripartire la carriera di Pogba

Leggi su Gqitalia.it

Con Paul, ci eravamo lasciati in un modo malinconico che gli appassionati di calcio riconoscono al volo. Quella malinconia che sa di occasione persa, di senso di inappagamento. Di qualcosa che avremmo voluto vedere di più, vivere di più.ha salutato la Juventus lo scorso novembre, una seconda esperienza in bianconero mai decollata e terminata con un contratto rescisso a seguito della positività al doping costatagli 18 mesi di squalifica. Con la Juve, la squadra dove fece emergere tutto il suo potenziale sfavillante, l'operazione rilancio dopo gli anni altalenanti di Manchester non è andata bene: soltanto una manciata di partite giocate, condizionato dai problemi fisici e da una forma mai ritrovata. Fino all'addio, malinconia pura, balorda nostalgia.Nel 2016, quando passò dalla Juventus al Manchester United,divenne il giocatore più pagato della storia.