Tuttivip.it - “Perché Lorenzo non è stato squalificato?”. Grande Fratello, escono cose e ora si spiega tutto

Nel vortice delle polemiche che avvolgono il, il nome diSpolverato continua a far discutere. Il concorrente milanese è al centro di accuse e controversie, tanto che persino il conduttore Alfonso Signorini, in più occasioni, ha espresso il desiderio di vederlo fuori dalla Casa, affermando che, se fosseper lui, lo avrebbe già.Ad accendere ulteriormente il dibattito èl’esposto presentato dal Codacons, associazione per la tutela dei diritti degli utenti e consumatori, che ha denunciato i comportamenti di Spolverato definendoli scorretti e diseducativi. Intervenuto nel programma 100% Parpiglia, Vincenzo Rienzi, in rappresentanza del Codacons, ha duramente criticato la permanenza dinel reality.“Sono arrabbiatissimo. Parliamo di una condotta anti-educativa e totalmente fuori controllo.