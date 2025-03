Ilrestodelcarlino.it - Perché la terza tracimazione di Ridracoli è una buona notizia

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Forlì, 12 marzo 2025 – Si è materializzata oggi laalla diga didell’anno. Il 2025 è così iniziato sotto i migliori auspici visto che siamo ancora in inverno e solitamente i mesi primaverili portano spesso pioggia. Ma quella caduta in queste ore è stata sufficiente per il nuovo show della natura e, stante la nuova allerta meteo per giovedì 13, c’è da sperare che prosegua per qualche ora. Il lago mercoledì contiene circa 33.197.000 metri cubi d'acqua (su 33 milioni di capienza massima) e l'altezza sullo sfioro è 557,43m sui 557,30 di quota massima. Nel corso del 2024 furono ben quattro le tracimazioni (3, 27 marzo, 24 aprile e 2 maggio), tracimazioni che garantirono la messa in sicurezza il rifornimento idrico per la Romagna per tutto l’anno facendo in parte dimenticare i tempi della siccità e della crisi idrica.