Iodonna.it - Perché aspettare? Tutti gli spunti di stile da conoscere (e seguire) anche subito

Leggi su Iodonna.it

Un altro fashion month è giunto al termine. Con la sfilata di Saint Laurent a Parigi si chiude il mese della moda, dopo le tappe di New York, Londra e Milano. Cala il sipario sulle collezioni per il prossimo Autunno-Inverno 2025/2026: abbigliamento e accessori condensati in una sfilza di look. Ed è il caso di mettere in ordine le idee sin da, considerate le ultime, caotiche passerelle, per fare luce sulle nuove tendenze. A Parigi, Maria Grazia Chiuri fa sfilare la metamorfosi di Dior X Leggi› Paris Fashion Week, i look più belli dalle sfilate Autunno-Inverno 2025/2026 Malgrado la calma apparente, tutto è sottosopra.