Romatoday.it - Per Roma 2050 Gualtieri è a caccia di investitori, 40 miliardi in gioco

Leggi su Romatoday.it

guarda al. Una prospettiva a lunga gittata per far capire ai privati, in particolare quelli del mercato immobiliare, che nella Capitale ci sono miliardi di investimenti da fare. Rigenerazione urbana, edilizia popolare, housing sociale e mercato libero. Più di 30, se non 40 miliardi di.