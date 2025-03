Gamberorosso.it - Per l'Alta Langa è il momento della ribalta, ma bisogna trovare un'identità comune

Una storia recente costruita su una traccia ben più lontana. L’ha appena 20 anni come denominazione, eppure insiste su quelle colline tra le province di Asti, Cuneo e Alessandria, che hanno conosciuto le prime prove in assoluto del Metodo Classico italiano. La denominazione, che ha appena ottenuto il riconoscimento di "Vino dell'anno Regione Piemonte", ha adesso la possibilità di fare un passo in avanti, almeno sul pianopromozione.Oltre che in termini di numeri, il suo sviluppo vede un’ancora da plasmare pienamente. «È ancora tutto da costruire. Siamo agli inizi» esordisce Mariacristina Castelletta, presidente del Consorzio. Siamo stati sul territorio per una panoramica dettagliata: la qualità media dei prodotti è di buon livello, anche se manca un’intonazione generale per restituire un’univoca e condivisa di questo spumante.