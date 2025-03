Amica.it - Per la prima volta Gigi Hadid parla della sua storia d'amore con Bradley Cooper: ecco tutti i segreti di una delle coppie più glam di Hollywood

No, non ce lo aspettavamo. Perché di solitoè molto riservata riguardo al suo privato. Soprattutto da quando si è innamorata di. Invece.la rompere il silenzio su questa bellissima e seguitissimad’. Che ormai dura da molto tempo e che sembra aver riportato tanta serenità nella sua vita. Come si sono conosciutiIntervistata da Vogue America, la mo29enne hato per ladel suo fidanzato, definendo la loro relazione «molto romantica e felice». Non solo. Ha svelato che lo chiama «». Si frequentano da più di un anno. E che si sono incontrati in un modo molto normale: grazie a un amico comune alla festina di compleanno di un bambino.