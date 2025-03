Quifinanza.it - Per la Bce difficile mantenere l’inflazione al 2%: i rischi su mutui, prestiti e stipendi

Leggi su Quifinanza.it

Christine Lagarde, presidente della Bce, ha lanciato l’allarme: sarà estremamentel’obiettivo delal 2% nell’attuale contesto economico.I dazi di Donald Trump sulle merci europee da una parte e i venti di guerra non ancora sopiti che spingeranno le nazioni Ue a maggiori investimenti nella Difesa potrebbero avere effetti sul. Il che, avrebbe a sua volta effetti sulle politiche monetarie della Bce.Christine Lagarde sulI dazi statunitensi sulle importazioni europee, si prevede, potrebbero avere un doppio effetto: da un lato far aumentare i prezzi, dall’altro ridurre la domanda di esportazioni Ue, con possibili effetti deflazionistici.Lagarde sottolinea che, sì, la Bce proseguirà nel suo impegno costante per la stabilità dei prezzi, cercando di adattarsi alle nuove criticità.