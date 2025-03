Laverita.info - Per far opposizione i rossi rinnegano il verde

Leggi su Laverita.info

La Cgil e le Regioni Puglia ed Emilia-Romagna non firmano il protocollo per la riconversione di Versalis, necessaria per tutelare l’occupazione dopo lo stop al cracking. Ancora una volta, il sindacato dice no ad accordi pro lavoratori pur di danneggiare il governo.