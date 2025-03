Lettera43.it - Pentecoste 2025: data e significato della festa che cade 50 giorni dopo Pasqua

Leggi su Lettera43.it

Archiviata la, per i cristiani passeranno 50prima dell’arrivo. Letteralmente il termine deriva dal greco e significa «cinquantesimo», in riferimento al giorno. Lacristiana celebra la discesa dello Spirito Santo su Maria e sugli apostoli, che si erano riuniti nel luogo in cui Gesù ha consumato l’ultima cena. Di fatto è da questo episodio che deriva la nascitaChiesa. Ma quando sarà e quali sono le sue origini?: laEssendo una festività religiosa strettamente legata alla, anche laha unavariabile.50la Domenicale e nel, proprio per questo, sarà l’8 giugno. Si tratta di unamolto avanzata nel calendario, visto che ladiquest’anno è stata “alta”. Diverso, invece, il conto per i prossimi anni: nel 2026 e nel 2027 cadrà rispettivamente il 24 e il 16 maggio.