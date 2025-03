Oasport.it - Pentathlon, Matteo Cicinelli: “La nuova obstacle race necessita di una preparazione fisica importante”

Alice Liverani ha condotto il nuovo appuntamento con la trasmissione Focus, andata in onda sul canale YouTube di OA Sport, che ha avuto come ospite, fresco vincitore della prima tappa di Coppa del Mondo 2025 dimoderno, andata in scena al Cairo, in Egitto.L’avvicinamento a questo sport multidisciplinare: “Ho cominciato, se non sbaglio, intorno ai 7-8 anni, non ricordo bene, nel Centro diOlimpica di Montelibretti. Non è uno sport in cui dici: ‘Voglio andare a fare’. Mio fratello maggiore faceva scuola nuoto a Montelibretti, mia madre per comodità portava anche me. Con il passare degli anni è stato visto che era uno sport che mi riusciva, ed allora hanno mi hanno proposto di aggiungere anche la corsa, quindi è uno sport che cominci a fare progressivamente, quindi cominci con il nuoto e la corsa, che sono quelli più facili da eseguire, per poi cominciare a fare scherma, aggiungere il tiro ed infine l’equitazione.