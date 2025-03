Panorama.it - Pechino Express: la seconda tappa nelle Filippine, da San Vicente a Sabang

L'avventura di- Fino al tetto del mondo prosegue tra paesaggi incantevoli e sfide sempre più avvincenti. Ladel viaggio si svolge nell'arcipelago delle, sull'isola di Palawan, tra foreste rigogliose, spiagge incontaminate e strade impervie che metteranno alla prova la resistenza e la determinazione dei viaggiatori. Il percorso, lungo 187 km, conduce da San, attraverso il suggestivo villaggio di San Rafael, dove si nasconde un elemento cruciale per le sorti della gara.Il conduttore Costantino della Gherardesca, accompagnato dall'inviato speciale Fru, guida le nove coppie ancora in gara in questa corsa avventurosa, che si snoda tra piccoli centri abitati, tratti di natura selvaggia e prove impegnative da affrontare con astuzia e spirito di adattamento.