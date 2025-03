Ilrestodelcarlino.it - Pd, ultima spinta: “Ricci, ti vogliamo governatore”

Ancona, 12 marzo 2025 – Dalla base ai vertici, ma soprattutto dalla segreteria regionale arriva unaforte per Matteoa scendere in campo comedel Pd in vista delle Regionali del prossimo autunno. Sostegno per MatteoLa figura più autorevole, come sintetizzato dal messaggio diramato a margine della seduta di questa sera, ha ricevuto l'imprimatur ufficiale per l'ex sindaco di Pesaro, oggi europarlamentare dem, per sfidare il presidente uscente di centrodestra Francesco Acquaroli. “La segreteria regionale del Pd Marche ha accolto unitariamente la proposta della segretaria regionale Chantal Bomprezzi di chiedere la disponibilità dell'europarlamentare e ex sindaco di Pesaro Matteo, come candidato presidente per il Partito Democratico nelle prossime elezioni regionali.