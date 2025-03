Ilgiorno.it - Pazienti diabetici, ora le visite si fanno via video: il servizio nei presìdi ospedalieri dell’Asst Ovest Milanese

Legnano (Milano) – Semplifica la vita dei, che non devono obbligatoriamente recarsi in ospedale per i consulti, ma permette anche ai medici di gestire un numero più alto di utenti: sono questi i vantaggi garantiti dalla tele-visita per i, diventata una realtà nei. Questo, pensato con l’obiettivo di raccordare le attività degli ospedali con il territorio, consente di usufruire di una consulenza medica direttamente da casa, rimanendo in contatto con il proprio medico in modo più frequente e senza doversi spostare fisicamente. L’Asst locale è da anni impegnata nella cura del diabete e nella ricerca: alla Medicina Interna di Legnano, diretta da Antonino Mazzone, afferisce un’Uos di Diabetologia ed Endocrinologia (responsabile Chiara Marchesi), insieme alle attività ambulatoriali che si svolgono in tutti i(in collaborazione con Ilario Stefani, direttore della Medicina Interna di Cuggiono), oltre all’Uos del piede diabetico di Abbiategrasso.