Internews24.com - Pavard a Inter TV: «Contento della qualificazione, adesso dobbiamo pensare all’Atalanta. Felice di incontrare il Bayern Monaco»

di RedazioneIl difensore dell’, Benjamin, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il successo ottenuto agli ottavi di Champions contro il Feyenoordvenuto nel corso del postpartita diFeyenoord, Benjaminsi è presentato ai microfoni ufficiali del club nerazzurro, diTV, esprimendo tutte le sue emozioni e la sua soddisfazione per la vittoria ottenuta stasera a San Siro per 2 a 1. Un successo che, sommato allo 0 a 2gara d’andata degli Ottavi di Finale di Champions League, significa passaggio del turno. La squadra di Simone Inzaghi vola ai quarti di finale, dove sfiderà ildi Vincent Kompany che ha avuto la meglio nel doppio confronto contro il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso.PAROLE – «Sono molto. Sapevamo che non era una gara semplice.