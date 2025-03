Tvzap.it - Paura in gita, bus carico di bambini finisce fuori strada

Leggi su Tvzap.it

Mattinata movimentata nel nostro paese, dove un busdi bambino è finito. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Tantaper i genitori deiche erano ininsieme ovviamente agli accompagnatori. (Continua.)Leggi anche: Caldo, muore neonata di 4 mesi: è stato fatale il gesto dei genitoriLeggi anche: Vincenzo caduto nel pozzo, la tremenda scoperta sui soccorsi: perchè poteva salvarsiBusdiinUn autobus pieno di, in viaggio per la consueta settimana bianca, ha avuto un imprevisto lungo la. Mentre percorreva un tratto della provinciale, il veicolo è finito parzialmentedalla carreggiata ed è rimasto in bilico sul ciglio della. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza il mezzo con l’ausilio di un’autogrù.