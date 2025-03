Ilrestodelcarlino.it - Paura a San Leo, cane-eroe sente le urla e fa salvare un agricoltore ferito nel suo orto

Ha rischiato grosso undi 50 anni che ieri si stava dedicando alla cura del proprioin località Capicchio a San Leo, tra Pietracuta e Montemaggio, quando lavorando con la motozappa è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro, con il piede che è rimasto incastrato nel macchinario. Ad accorgersi dell’accaduto però non sono state delle persone di passaggio, bensì un, Bianco è il suo nome, che durante una passeggiata con la sua padrona ha percepito per primo che nei dintorni ci fosse qualcosa che non andava. Ilinfatti ha iniziato a ’puntare’ in direzione dell’uomo infortunato, che si trovava isolato su una strada scoscesa e difficilmente individuabile altrimente. Grazie all’attenzione della padrona è stata attirata dallee richieste di aiuto del 50enne infortunato.