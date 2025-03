.com - Patch Tuesday marzo 2025: Microsoft corregge 57 falle, 6 Zero-Day sfruttate attivamente

Ildisi conferma uno degli aggiornamenti più significativi dell’anno per, con 57 vulnerabilità corrette, tra cui 6-daye 6critiche legate all’esecuzione di codice remoto (RCE). Questo aggiornamento include correzioni urgenti per bug NTFS, rischi legati al montaggio di unità VHD e vulnerabilità in prodotti comeAccess e Management Console. Scopriamo nel dettaglio cosa è stato risolto e come proteggere i tuoi sistemi.Vulnerabilità-day: cos’è e come funziona: le vulnerabilità più criticheSei-Dayha corretto 7 vulnerabilità-day, di cui 6 già utilizzate in attacchi reali. Ecco le più critiche:CVE--24983Tipo: Elevazione privilegi nel kernel Windows.