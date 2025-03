Lanotiziagiornale.it - Passi avanti verso la pace a Kiev. Ma non è certo merito dell’Europa

Insiste ad affiancare la parola “forza” alla parola “”. “Questo è il momento dellaattrala forza. È il momento di una difesa comune”, ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, intervenendo in Plenaria al Parlamento europeo sul suo piano di riarmo.Ma le parole di von der Leyen cozzano contro lo sforzo diplomatico in atto per far finire il conflitto in Ucraina. Sforzo che comincia a dare i primi frutti, da cui l’Europa rischia di essere esclusa.Ucraina e Usa:la. L’Europa rischia di rimanere fuoriUcraina e Stati Uniti compiono infatti una decisa accelerazionela, superando la rottura consumatasi tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky nel loro ultimo faccia a faccia.Il vertice di Gedda tra le delegazioni dei due governi è andato meglio del previsto.