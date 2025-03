Ilrestodelcarlino.it - Party a tema libri e film con ospite lo scrittore. Tarek Komin

Il 14 marzo dalle 18 alle 21 al Caffè letterario The Mole ad Ancona (banchina Giovanni da Chio 28) un incontro per chi ama la lettura e il cinema: non la solita festa, né il solito book club, ma un. un aperitivo terapeutico per creare comunità all’interno del Festival di cinema indipendente CineOff che sarà realizzato ad ottobre.speciale locon una introduzione sul senso e il valore della scrittura., nato a Sansepolcro da madre italiana e padre siriano, vive e lavora tra Toscana e Umbria. Laureato in studi storici, ama i viaggi e l’arte, ed è autore di romanzi, poesie e racconti. All’interno del caffè letterario saranno allestiti dieci tavolitici in cui sarà possibile condividere il proprio libro epiù amato e sarà possibile scrivere un foglietto illustrativo con le indicazioni terapeutiche, una vera "Farmacia artistica" che stimola a comprendere il valore terapeutico dell’arte e la sua funzione aggregatrice.