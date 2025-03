Ilgiorno.it - Parte Ritessere, la mostra sulla seta che insegna a disegnare il futuro

Leggi su Ilgiorno.it

Sostenibilità ed economia circolare, in Brianza la prima tappa del tour italiano di ““, ladedicata alla, perno dell’economia lombarda per secoli, firmata dal Politecnico di Milano e dalla Fondazione Cariplo. Un mondo che guarda avanti e prende spunto dal passato per dare vita a nuove produzioni nel campo della bellezza e del packaging. L’esposizione itinerante partirà da Concorezzo il 22 marzo e poi raggiungerà il resto del Paese. Bambini protagonisti dei laboratori sul baco con i ricercatori dell’ateneo lo stesso giorno dell’inaugurazione. Non è un esercizio di memoria o una retrospettiva sui bei tempi andati. "Oggi siamo marginali rispetto ai mercati orientali - spiega Simone Vesentini, docente del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria del Poli, alla guida del piano -.