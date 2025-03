Thesocialpost.it - Parma, sepolti nel cimitero di Traversetolo i due figli di Chiara Petrolini

Leggi su Thesocialpost.it

Oggi si è svolta la benedizione e la sepoltura di Angelo Federico e Domenico Matteo, i due neonati partoriti da, uccisi e sotterrati nel giardino di casa a. A volere la cerimonia è stato Samuel, l’ex fidanzato della giovane, che per primo ha dato un nome ai suoi, agli arresti domiciliari, non era presente.Leggi anche: Ramona Rinaldi trovata morta in casa, il marito Daniele Rè indagato per omicidio è irreperibileIl riconoscimento deiIl secondo nome dei bambini è stato scelto dalo scorso gennaio. Il padre ha firmato l’atto di nascita e quello di morte, dando il suo cognome ai. A settembre 2024, Samuel aveva dito di voler riconoscere i suoi bambini, nonostante la madre lo avesse tenuto all’oscuro della paternità.